ما حكم أكل العائلة والأقارب للأضحية بالكامل؟.. الشيخ “الخثلان” يرد

أوضح أستاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد الخثلان، حكم أكل العائلة والأقارب للأضحية بأكملها.
واستفسرت سيدة خلال إحدى حلقات برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، عن حكم قيامها بذبح أضحية ومن ثم دعوة كل أفراد العائلة والأقارب لتناول الطعام وأكل الأضحية بالكامل.
وقال الخثلان، إنه لا بأس بذلك فيمكن لمن يُضحي أن يأكل الأضحية كلها أو يتصدق بها كلها، الأمر في ذلك واسع. وفق “أخبار 24”.
حكم أكل العائلة والأقارب للأضحية بأكملها؟ الشيخ د.سعد الخثلان
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— قناة الرسالة (@alresalahnet) July 14, 2021