نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > ما حكم أكل العائلة والأقارب للأضحية بالكامل؟.. الشيخ “الخثلان” يرد
15/07/2021   9:48 ص

ما حكم أكل العائلة والأقارب للأضحية بالكامل؟.. الشيخ “الخثلان” يرد

+ = -
1873

أوضح أستاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد الخثلان، حكم أكل العائلة والأقارب للأضحية بأكملها.  

واستفسرت سيدة خلال إحدى حلقات برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، عن حكم قيامها بذبح أضحية ومن ثم دعوة كل أفراد العائلة والأقارب لتناول الطعام وأكل الأضحية بالكامل.  

وقال الخثلان، إنه لا بأس بذلك فيمكن لمن يُضحي أن يأكل الأضحية كلها أو يتصدق بها كلها، الأمر في ذلك واسع.  وفق “أخبار 24”.

 

ما حكم أكل العائلة والأقارب للأضحية بالكامل؟.. الشيخ “الخثلان” يرد

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885164202.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.