إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين.. وصول مساعدات طبية لمكافحة"كورونا" إلى قيرغيزستان

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتقديم مساعدة لجمهورية القرغيزستان، تتمثل في بعض مستلزمات الحماية الطبية بمبلغ 500 ألف دولار أمريكي، وتولى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تأمين وتجهيز وإرسال هذه المساعدات.
وسلّم سفير المملكة لدى قرغيزستان، إبراهيم الراضي، بحضور نائبة رئيس مجلس الوزراء جولدز باكاشوفا، ونائب وزير الخارجية آيبيك ارتقبايف، ونائب وزير الصحة جلال الدين رحمة اللايف، هذه المساعدات خلال حفل أقيم بهذه المناسبة في وزارة الصحة القرغيزية.
وأعربت نائبة رئيس مجلس الوزراء القرغيزية، عن امتنانها لحكومة المملكة على الدعم الذي قدمته للجانب القرغيزي لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
وفق “أخبار 24”.