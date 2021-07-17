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اخبار رياضية > “المنازعات” تفرض غرامة مالية على “الشباب”
18/07/2021   12:07 ص

“المنازعات” تفرض غرامة مالية على “الشباب”

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ألزمت لجنة فض المنازعات باتحاد الكرة، نادي الشباب بدفع مبلغ قدره 144 ألف ريال لصالح الوسيط يوسف الموينع.

وألزمت لجنة فض المنازعات، نادي الشباب بدفع مبلغ 5000 ريال كرسوم تقديم الدعوى بجانب دفع رسوم إجراءات التقاضي أمام الغرفة لحساب اتحاد الكرة.

وأتمت اللجنة ذاتها بيانها بالتنويه إلى أن القرار بتغريم نادي الشباب قابل للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي، لافتة الانتباه إلى أن المدى الزمني للسداد (30) ثلاثون يوماً تبدأ من نهاية المدة النظامية للاستئناف أو بعد اكتساب الحكم للصفة القطعية في حال الاستئناف. وفق “أخبار 24”.

“المنازعات” تفرض غرامة مالية على “الشباب”

اخبار رياضية
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