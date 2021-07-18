“أوبك+” تتفق على زيادة تدريجية للإنتاج اعتباراً من أغسطس المقبل

قرر اجتماع أوبك+ المنعقد هذا اليوم (الأحد)، زيادة الإنتاج يومياً بشكل تدريجي، والموافقة على زيادة خط الأساس لعدد من الدول بينها العراق والكويت والإمارات، بالإضافة للسعودية وروسيا.
وبموجب الاتفاق الذي توصل إليه الاجتماع، سيرتفع خط أساس الإنتاج (الكلي) لأوبك+ من 43.853 مليون برميل الى 45.485 مليون برميل يومياً اعتبارا من مايو 2022.
وأوضحت أوبك في بيان لها، أن الاجتماع لاحظ أن أساسيات السوق قد تعززت، حيث أظهر الطلب على النفط علامات واضحة على التحسن وتراجع مخزونات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث استمر الانتعاش الاقتصادي في معظم أنحاء العالم بمساعدة برامج التطعيم المتسارعة.
وقرر اجتماع “أوبك+” اليوم ما يلي:
– تعديل الإنتاج الإجمالي بالزيادة بمقدار 400 ألف برميل في اليوم على أساس شهري بدءًا من أغسطس 2021، وفي ديسمبر 2021 يجري تقييم تطورات السوق وأداء الدول المشاركة. وفق “أخبار 24”.
– تعديل مستوى الأساس للإنتاج بزيادة 500 ألف برميل للسعودية ولروسيا، ليصل إلى 11.5 مليون برميل يومياً لكل منهما بدءاً من مايو 2022 وذلك ارتفاعاً من 11 مليونا سابقاً.
– جرى الاتفاق أيضاً على زيادة حصة الإمارات إلى 3.50 مليون برميل يومياً ارتفاعاً من 3.168 مليون برميل يومياً، وزيادة إنتاج العراق والكويت بواقع 150 ألف برميل يومياً.
– الاتفاق على استخدام حصص الإنتاج الجديدة من مايو 2022، كما جرى الاتفاق على تمديد إدارة الإمدادات حتى نهاية 2022.
يشار إلى أن الاجتماع الوزاري القادم لـ”أوبك+” سيُعقد في 01 سبتمبر 2021.