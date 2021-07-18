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اخبار رياضية > نقل مباريات دوري المحترفين مجاناً عبر هذه المنصة
18/07/2021   5:36 م

نقل مباريات دوري المحترفين مجاناً عبر هذه المنصة

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كشفت تقاير صحفية، أن عرض منصة شاهد التابعة لمجموعة “إم بي سي” التلفزيونية لمباريات دوري المحترفين سيكون مجاناً في السنة الأولى، التي ستبدأ في 12 أغسطس المقبل.

وستكون منصة شاهد وفقًا لـ” الشرق الأوسط” هي المعنية بنقل جميع المسابقات الكروية السعودية، وكذلك دوري أبطال آسيا، المقرر انطلاق أدواره الإقصائية مطلع سبتمبر المقبل، وكذلك أي دوريات وطنية سيتم شراء حقوق بثها التلفزيوني على أي صعيد سواء كان محلياً أو عربياً أو أوروبياً.

وأوضحت أن المسؤولين في مجموعة “إم بي سي” التلفزيونية وكذلك في الشركة الرياضية السعودية المنبثقة عن وزارة الرياضة يبحثون عن شكل وآلية لطريقة النقل التلفزيوني من خلال قنوات تلفزيونية داخل المنصة، وأنها لن تكون عن طريق أجهزة خاصة “رسيفرات”.

نقل مباريات دوري المحترفين مجاناً عبر هذه المنصة

اخبار رياضية
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