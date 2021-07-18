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أخبار المناطق > شاهد .. “المرور” ينظم دخول حافلات النقل العام والترددي إلى مشعر منى
18/07/2021   5:28 م

شاهد .. “المرور” ينظم دخول حافلات النقل العام والترددي إلى مشعر منى

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قامت دوريات المرور السعودي اليوم (الأحد) بتنظيم دخول حافلات النقل العام والترددي إلى مشعر منى، وذلك في إطار تنفيذ الخطة المرورية لاستقبال ضيوف الرحمن.

وأظهر تقرير مصور بثته الإدارة العامة للمرور، الجهود المبذولة في تنظيم دخول الحافلات إلى مشعر منى وسط تنظيم كامل للعملية؛ لتسهيل حركة دخول الحجاج بما يساهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية في المشاعر المُقدسة.

يشار إلى أن حجاج بيت الله الحرام بدأوا اليوم، الثامن من شهر ذي الحجة، بالتوافد إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية اقتداءً بسنة المصطفى- صلى الله عليه وسلم- وسط إجراءات صحية وتدابير وقائية وخدمات متكاملة.

 

وفق “أخبار 24”.

شاهد .. “المرور” ينظم دخول حافلات النقل العام والترددي إلى مشعر منى

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