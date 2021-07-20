“الأرصاد”: أمطار رعدية على بعض المناطق من الغد وحتى الأحد.. وهذا نطاق تأثيرها

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الثلاثاء)، استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة من غد (الأربعاء)، وحتى يوم الأحد القادم.
وأوضح المركز أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة يصحبها غالبا زخات من البرد وتيارات هابطة نشطة السرعة، مشيراً إلى أن سرعة الرياح قد تصل إلى 55 كم/س أو أكثر، وتؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.
وأبان أن الحالة يتوقع أن يستمر تأثيرها من يوم غد الأربعاء إلى الأحد بأمطار من متوسطة إلى غزيرة، قد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق عسير، والباحة، وجازان، ونجران، مشيراً إلى أن الأمطار قد تكون من خفيفة إلى متوسطة من الأربعاء إلى الجمعة على أجزاء من منطقتي الرياض ومكة المكرمة، وقد تصل إلى غزيرة على بعض المناطق الأخرى.
كما يتوقع أن تتأثر محافظات الأحساء وحرض وبقيق بالمنطقة الشرقية، ومحافظات المدينة المنورة ووادي الفرع والمهد والعيص بمنطقة المدينة المنورة، ومحافظات بريدة وعنيزة والرس والبكيرية ومعظم محافظات منطقة القصيم بأمطار خفيفة إلى متوسطة خلال نفس الفترة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه لا يستبعد أن يمتد تأثير الأمطار ليشمل محافظات حائل والغزالة ومعظم محافظات منطقة حائل، والأجزاء الجنوبية لمنطقة تبوك وذلك يومي الخميس والجمعة، وللاطلاع على تفاصيل الحالة يرجى زيارة الرابط.