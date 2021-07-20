مدير “الصحة العالمية” يشيد بالخطط والتدابير الوقائية التي اتخذتها المملكة في موسم الحج

أشاد مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، بالتدابير الوقائية والإجراءات الصحية التي اتخذتها المملكة في موسم الحج هذا العام 1442هـ، للحد من انتشار فيروس “كورونا”.
وأعرب “أدهانوم” في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، عن ترحيبه بإجراءات الصحة العامة، والخطوات التي اتخذتها المملكة لضمان سلامة الحجاج ومجتمعاتهم خلال جائحة “كورونا”، كما هنأ المسلمين في تغريدة أخرى بعيد الأضحى المبارك.
وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، قد أكد أن الوضع الصحي مطمئن في حج هذا العام، مبيناً أن هناك إجراءات كبيرة متخذة لضمان سلامة الحجاج، كما هو معتاد في كل عام. وفق “أخبار 24”.