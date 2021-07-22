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أخبار محلية > بالفيديو.. “السديس” يعلن نجاح الخطة الثانية في الحج والاستعداد لتفويج الحجاج
22/07/2021   9:50 ص

بالفيديو.. “السديس” يعلن نجاح الخطة الثانية في الحج والاستعداد لتفويج الحجاج

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أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، نجاح الخطة الثانية من خطط الحج. 

وأوضح الشيخ السديس أن هناك 3 مراحل في مناسك الحج؛ مرحلة طواف القدوم في اليوم السابع والثامن من ذي الحجة والتي تمت بنجاح، ثم المرحلة الثانية بطواف الإفاضة والتي تمت أيضاً بنجاح وذلك خلال يوم اليوم العاشر والحادي عشر من ذي الحجة. 

ولفت إلى أن المرحلة الثالثة والأخيرة تتم اليوم (الخميس) بتفويج ضيوف الرحمن لطواف الوداع، مهنئاً قيادة المملكة بنجاح موسم الحج لهذا العام بفضل الله عز وجل ثم بفضل دعم القيادة.وفق “أخبار 24”. 

وأشار إلى أن حج هذا العام تميز باستخدام وسائل التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي؛ ما جعله حجاً فريداً و”ذكياً” بكل المقاييس. 

 

بالفيديو.. “السديس” يعلن نجاح الخطة الثانية في الحج والاستعداد لتفويج الحجاج

أخبار محلية
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