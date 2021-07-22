قرار جديد من الاتحاد الآسيوي بشأن كأس آسيا 2027

اتخذ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قرارًا جديدًا بشأن تنظيم بطولة كأس آسيا 2027، التي يتنافس على تنظيمها (المملكة وإيران وقطر والهند).
وأعلن الاتحاد الآسيوي تأخير الإعلان عن البلد المستضيف للبطولة القارية إلى عام 2022 بدلًا من شهر نوفمبر 2021.
ويعود سبب تأجيل القرار إلى صعوبة إجراءات السفر التي تحد من زيارات التفتيش إلى الاتحادات الوطنية الأعضاء التي تقدمت بطلبات الاستضافة.
وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن عن تقدمه رسمياً بطلب استضافة كأس آسيا 2027، وذلك بعد إعلان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن البدء في استقبال ملفات الاتحادات الأهلية الراغبة في تنظيم البطولة. وفق “أخبار 24”.