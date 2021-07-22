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أخبار المناطق > بالفيديو.. الأردن: إحالة قضية شاب سعودي معاق أصيب بحروق في أعضائه التناسلية للقضاء
22/07/2021   11:12 م

بالفيديو.. الأردن: إحالة قضية شاب سعودي معاق أصيب بحروق في أعضائه التناسلية للقضاء

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قال وزير التنمية الاجتماعية الأردني أيمن المفلح، إن التقرير الطبي الشرعي في قضية السعودي المعاق ذهنيًا، والذي تعرض لحروق بمنطقة الأعضاء التناسلية في الأردن، أرسل للمدعي العام، بعد إحالة القضية للقضاء.

وأوضح مراسل قناة “الإخبارية”، أن أهل الشاب قالوا إن الحادثة التي تعرض لها ابنهم أعلنت تفاصيلها بأن الموظف المسؤول عن الشاب السعودي في مركز الإيواء، تركه برهة من الوقت أثناء الإشراف على استحمامه، ليُفاجأ بعدها بسكب الشاب الماء الساخن على نفسه.

وذكر أن والدة الشاب قالت إن الواقعة متعمدة، حيث استندت إلى آراء استشاريين بالطب الشرعي، والذين أكدوا أن الحرق نتج عن مادة كيميائية حارقة، وهو ما دفع أهل الشاب لتقديم شكوى، وبعد التحقيق فيها أحيلت للقضاء. وفق “أخبار 24”.

وأضاف المراسل أن عددا من العمليات الجراحية الناجحة أجريت للشاب وهو الآن في وضع صحي مطمئن وسيخرج من المستشفى قريبًا.

بالفيديو.. الأردن: إحالة قضية شاب سعودي معاق أصيب بحروق في أعضائه التناسلية للقضاء

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