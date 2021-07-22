الطقس المتوقع غداً: أمطار رعدية وجريان سيول على هذه المناطق

أعلن المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الجمعة).
وتوقّع المركز نشاطا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية على شمال المملكة ومنطقة الرياض ويمتد ذلك حتى منطقتي شرورة ونجران.
وأوضح أن نشاط الرياح السطحية يشمل شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وطريق الساحل على طول البحر الأحمر.
في حين يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة. وفق “أخبار 24”.
وتبقى الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية على أجزاء من منطقة الرياض خاصةً الجنوبية منها ومرتفعات مكة المكرمة.