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أخبار محلية > وزير الصحة يعلن نجاح موسم الحج وخلوه من كورونا والأوبئة الأخرى
22/07/2021   11:11 م

وزير الصحة يعلن نجاح موسم الحج وخلوه من كورونا والأوبئة الأخرى

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أعلن وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، اليوم (الخميس)، نجاح موسم الحج هذا العام 1442هـ، صحياً، وخلوه من كورونا والأوبئة الأخرى.

وأوضح الربيعة، أن وزارة الصحة وهيئة الهلال الأحمر استعدتا للحج، عبر منظومة متكاملة من المرافق الصحية في المشاعر المقدسة، شملت مجموعة من المستشفيات والمراكز الصحية وسيارات إسعاف عالية التجهيز يشرف عليها طواقم طبية وإدارية وفنية تضم كوادر مؤهلة ومدربة على العمل في موسم الحج.

وأبان أن كافة القطاعات الحكومية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن بذلت جهوداً كبيرة لتنفيذ خطة الحج الصحية؛ لضمان سلامة الحجاج ومنع انتشار العدوى بينهم في ظل جائحة كورونا.

وأشار إلى أن هذه الجهود المبكرة والإجراءات الاحترازية أسهمت في التعامل مع الوضع الصحي للجائحة خلال موسم حج هذا العام، والذي استدعى اقتصار أداء الحج على 60 ألف حاج من مستكملي اللقاح، مما كان له الأثر الملموس في الحفاظ على صحة وسلامة الحجاج. وفق “أخبار 24”.

ووجه وزير الصحة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على دعمهما اللامحدود للقطاعات الصحية وتوفير كافة السبل والإمكانات لحجاج بيت الله الحرام.

وزير الصحة يعلن نجاح موسم الحج وخلوه من كورونا والأوبئة الأخرى

أخبار محلية
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