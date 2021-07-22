“العنف الأسري” يتفاعل مع سيدة تشكو تعرضها للتعنيف من زوجها وأهلها

تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري مع سيدة تشكو تعنيف زوجها، ومن ثم أهلها، مؤكدةً أن ما تتعرض له من أذى دفعها للتفكير في الهرب إلى خارج المملكة.
وقالت السيدة إنها حامل وزوجها سيئ الطباع، وقام بتعنيفها وطردها من المنزل، فالتجأت إلى منزل أهلها، لكنها لقيت لديهم معاملة أسوأ، لإرغامها على العودة لبيت الزوجية.
وأضافت أنها فكرت في السفر لخارج المملكة هرباً من هذا التعنيف، مناشدةً الجهات المختصة حمايتها من الأذى الذي تتعرض له. وفق “أخبار 24”.
بدوره، تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري عبر حسابه في “تويتر”، مع تغريدات السيدة، مؤكداً أنه الجهة المعنية بحمايتها، وطلب منها شرح شكواها بالتفصيل عبر الرسائل الخاصة.