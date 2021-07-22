نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “العنف الأسري” يتفاعل مع سيدة تشكو تعرضها للتعنيف من زوجها وأهلها
22/07/2021   11:10 م

“العنف الأسري” يتفاعل مع سيدة تشكو تعرضها للتعنيف من زوجها وأهلها

+ = -
1080

تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري مع سيدة تشكو تعنيف زوجها، ومن ثم أهلها، مؤكدةً أن ما تتعرض له من أذى دفعها للتفكير في الهرب إلى خارج المملكة.

وقالت السيدة إنها حامل وزوجها سيئ الطباع، وقام بتعنيفها وطردها من المنزل، فالتجأت إلى منزل أهلها، لكنها لقيت لديهم معاملة أسوأ، لإرغامها على العودة لبيت الزوجية.

وأضافت أنها فكرت في السفر لخارج المملكة هرباً من هذا التعنيف، مناشدةً الجهات المختصة حمايتها من الأذى الذي تتعرض له. وفق “أخبار 24”.

بدوره، تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري عبر حسابه في “تويتر”، مع تغريدات السيدة، مؤكداً أنه الجهة المعنية بحمايتها، وطلب منها شرح شكواها بالتفصيل عبر الرسائل الخاصة.

“العنف الأسري” يتفاعل مع سيدة تشكو تعرضها للتعنيف من زوجها وأهلها

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885165376.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.