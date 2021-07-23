عبر رجل عن استيائه من سلوكيات المستأجرين لاستراحته، الذين تركوا مخلفاتهم بطريقة أفسدت المظهر العام للمكان.
ووثق صاحب الاستراحة مقطع فيديو لما بدت عليه الاستراحة عقب مغادرة المستأجرين، حيث وجد بقايا لحم متروكة في صحن كبير على الأرض، فضلا عن عبوات مياه فارغة، وقمامة متناثرة في كل جانب.
وقال الرجل غاضبًا: “ما أدري هم بشر ولا كائنات فضائية… ما أدري!.. حرام عليك، إنت مستأجر يوم عيد، يعني جيت تستأنس مو عشان تتعب الشباب”.
وتساءل عن كيفية إقدام مثل هؤلاء المستأجرين على العيش بهذه الطريقة، وسط كم هائل من القمامة والمخلفات، لافتا إلى أن المسبح لم يسلم أيضا من التلويث بالقاذورات.
وفق “أخبار 24”.