أحدها ليس له علاج.. تعرّف على أشهر أمراض الجهاز الهضمي للأطفال

ترتبط العديد من الأمراض التي تصيب الفئات العمرية الصغيرة بالجهاز الهضمي، خاصة أن بعض المراحل السنية من الأطفال تستخدم الفم بشكل رئيسي في التعرف على خواص الأشياء.
وتظل بعض الأمراض هي الأكثر ظهورًا لدى الأطفال، حيث تتسبب في حدوث اضطرابات ومشكلات صحية متعددة في الجهاز الهضمي لدى الأطفال وحديثي الولادة منذ سنوات العمر الأولى.
وفي هذا السياق نستعرض أشهر الأمراض المرتبطة بالجهاز الهضمي التي تصيب الأطفال وحديثي الولادة.
اضطرابات الجهاز الهضمي اليوزيني
ترتبط هذه الاضطرابات بمشكلات صحية واضحة، تشمل التهاب المريء اليوزيني، وهو ينتج عن زيادة في كريات الدم البيضاء بالجهاز الهضمي الخاص بالطفل، الأمر الذي يؤدي إلى معاناة في النوم والشعور بالآلام وصعوبات في البلع أحيانًا.
وحتى الآن، لا يوجد علاج لهذا النوع من الاضطرابات، ولكن هناك بعض الأدوية التي يمكن أن تسهم في تحسين حالة الطفل المصاب.
مرض الأمعاء الالتهابي
يُعد أحد أبرز الأمراض التي تصيب الجهاز الهضمي، ويحدث عادة لدى الأطفال الأكبر سنًا، وهو يسبب التهاب القولون التقرحي ومرض كرون الذي يؤثر على أجزاء مختلفة من الجهاز الهضمي. وفق “أخبار 24”.
وتشمل أعراضه البراز الدموي وآلام المفاصل وتهيج العيون وحصى الكلى وأمراض الكبد، كما أن أمراض الأمعاء الالتهابية لها تأثير واضح في إبطاء نمو الأطفال وتأخير سن البلوغ.
عدوى الجهاز الهضمي
يمكن أن تصل البكتيريا والفيروسات الضارة من خلال طرق عديدة، أبرزها إهمال غسل اليدين بشكل جيد، وتناول الأطعمة الفاسدة أو غير المغسولة جيدًا، وانتقال العدوى من طفل إلى آخر.
وينتج عن العدوى آلام في البطن وارتفاع بدرجة حرارة الجسم، بالإضافة إلى الحمى والإسهال.
الإسهال
عادة ما يحدث الإسهال نتيجة لتناول بعض أنواع المضادات الحيوية، أو أن يكون لدى الطفل حساسية لبعض الأطعمة، ما يتسبب في إصابة الطفل بالجراثيم التي تسبب الإسهال.
ويصاحب الإسهال عادة ارتفاع في درجات الحرارة، وفقدان الشهية وشعور بالغثيان، كما يمكن أن يصاب الطفل بمغص وتقلصات في الأمعاء.
إنفلونزا المعدة
تمثل إنفلونزا المعدة عدوى تصيب الجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة، وترتبط بظهور أعراض شائعة مثل الشعور بآلام في المعدة والقيء وبعض التشنجات، وغالبًا ما يكون السبب الرئيسي للإصابة هو الفيروسات.
الداء الزلاقي
يعاني الأطفال في بعض الأحيان من ردود فعل خطيرة عند تناول الأطعمة التي تحتوي على مادة الجلوتين، وهو ما يتسبب لهم في الداء الزلاقي، والذي من أهم أضراره الحد من قدرة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية، بالإضافة إلى أضرار بالأمعاء الدقيقة.