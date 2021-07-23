طقس السبت: أمطار رعدية غزيرة على مناطق المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ السبت أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة.
وأوضح المركز أن الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات مكة المكرمة. والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، والرياض، وتمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، وكذلك على منطقتي مكة المكرمة والمدينة. وفق “أخبار 24”.
وتسجَّل أعلى درجات الحرارة في الدمام وحفر الباطن والأحساء؛ 45 درجة مئوية، فيما تسجل السودة 14 درجة مئوية.