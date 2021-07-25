موسم خروج الأفاعي.. الزعاق يوضح سمات “المرزم” وموعد انتهاء “سهيل”

أوضح المتخصص في الدراسات الفلكية والمناخ، الدكتور خالد الزعاق، سمات موسم “المرزم”، والذي يبدأ اليوم الأحد.
وأكد الزعاق أنه يتبقى على انتهاء “سهيل” 26 يومًا، 13 يومًا منها في موسم “المرزم”، ثم يعقبه “الكليبين”.
وأشار إلى السمات المعروفة عن “المرزم”، وأبرزها خروج الأفاعي من مخابئها لشدة حرارة باطن الأرض، وانتشار الرطوبة على السواحل، بالإضافة إلى اشتداد عصف الريح المثيرة للغبار والأتربة على المناطق التهامية. وفق “أخبار 24”.
وذكر أن “المرزم” يعتبر النجم الخامس من نجوم “القيظ” السبع، مشيرًا إلى أنه يشهد بداية موسم جني ثمار النخيل خلال السنة.
بقي على سهيل 26 يوماً :
فاليوم أول موسم المرزم ومدته 13 يوماً ويعقبه الكليبين
وخلال هذه الفترة
1- تخرج الأفاعي من مخابئها لشدة حرارة باطن الأرض
2- تنتشر الرطوبة على السواحل
3- يشتد عصف الريح المثيرة للغبار والأتربة على المناطق التهامية(موسم الغبيرة)
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— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) July 25, 2021