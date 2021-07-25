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أخبار محلية > موسم خروج الأفاعي.. الزعاق يوضح سمات “المرزم” وموعد انتهاء “سهيل”
25/07/2021   11:18 م

موسم خروج الأفاعي.. الزعاق يوضح سمات “المرزم” وموعد انتهاء “سهيل”

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أوضح المتخصص في الدراسات الفلكية والمناخ، الدكتور خالد الزعاق، سمات موسم “المرزم”، والذي يبدأ اليوم الأحد. 

وأكد الزعاق أنه يتبقى على انتهاء “سهيل” 26 يومًا، 13 يومًا منها في موسم “المرزم”، ثم يعقبه “الكليبين”. 

وأشار إلى السمات المعروفة عن “المرزم”، وأبرزها خروج الأفاعي من مخابئها لشدة حرارة باطن الأرض، وانتشار الرطوبة على السواحل، بالإضافة إلى اشتداد عصف الريح المثيرة للغبار والأتربة على المناطق التهامية.  وفق “أخبار 24”.

وذكر أن “المرزم” يعتبر النجم الخامس من نجوم “القيظ” السبع، مشيرًا إلى أنه يشهد بداية موسم جني ثمار النخيل خلال السنة. 

 

موسم خروج الأفاعي.. الزعاق يوضح سمات “المرزم” وموعد انتهاء “سهيل”

أخبار محلية
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