"هيئة النقل" تبدأ تطبيق المرحلة الأولى من العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات

أعلنت الهيئة العامة للنقل بدء تطبيق المرحلة الأولى من قرار إلزام منشآت تأجير السيارات بإصدار جميع عقود تأجير السيارات، من خلال خدمة عقود التأجير في “بوابة نقل” اعتبارًا من اليوم (الأحد).
وأوضحت أن هذه الخدمة ستمكن المنشآت المرخصة من إصدار عقد موحد مكتمل المتطلبات والبنود النظامية يسهم في حفظ حقوق المؤجر والمستأجر، ويعزز الثقة بالخدمات المقدمة ويرفع من جودتها.
وأشارت إلى أن المرحلة الأولى تشمل منشآت تأجير السيارات فئة (د)، والمنشآت غير المصنفة في النشاط، وكذلك المنشآت التي تقوم بتسجيل العقود يدوياً.
وفق “أخبار 24”.