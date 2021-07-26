استشاري: لا يوجد دليل علمي مُحكَم حول فوائد القهوة أو أضرارها ‏على القلب

أوضح استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، أنه ليس هناك دليل علمي محكم يثبت أو ينفي أن تناول القهوة بكميات معتدلة يحمي أو يسبب أمراض شرايين القلب.
وأشار النمر إلى أن القهوة العربية تحتوي على كافيين أقل من مثيلتها الأمريكية، مبيناً أن العرب أضافوا لها الهيل منذ القدم، لتقليل تأثيرات الكافيين على الجسم.
وذكر أن حبة الهيل تتكون من 20% ماء، و10% بروتينات، و2% دهون، و42% سكريات، و20% ألياف، والباقي مجموعة من المواد الطبيعية والمعدنية، موصيًا بألًا يتجاوز معدل تناول القهوة اليومي 8 “فناجين” عربي، أو 3 أكواب قهوة أمريكي (300 ملغ). وفق “أخبار 24”.