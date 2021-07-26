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أخبار محلية > استشاري: لا يوجد دليل علمي مُحكَم حول فوائد القهوة أو أضرارها ‏على القلب
26/07/2021   6:30 م

استشاري: لا يوجد دليل علمي مُحكَم حول فوائد القهوة أو أضرارها ‏على القلب

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أوضح استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور ‏خالد النمر، أنه ليس هناك دليل علمي محكم يثبت أو ينفي أن ‏تناول القهوة بكميات معتدلة يحمي أو يسبب أمراض شرايين ‏القلب.‏

وأشار النمر إلى أن القهوة العربية تحتوي على كافيين أقل من ‏مثيلتها الأمريكية، مبيناً أن العرب أضافوا لها الهيل منذ القدم، ‏لتقليل تأثيرات الكافيين على الجسم.‏

وذكر أن حبة الهيل تتكون من 20% ماء، و10% بروتينات، ‏و2% دهون، و42% سكريات، و20% ألياف، والباقي مجموعة ‏من المواد الطبيعية والمعدنية، موصيًا بألًا يتجاوز معدل تناول ‏القهوة اليومي 8 “فناجين” عربي، أو 3 أكواب قهوة أمريكي (‏‏300 ملغ)‏. وفق “أخبار 24”.

استشاري: لا يوجد دليل علمي مُحكَم حول فوائد القهوة أو أضرارها ‏على القلب

أخبار محلية
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