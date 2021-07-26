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أخبار محلية > شاهد.. استخدام الثلج الجاف لأول مرة في تجميد الذبائح بمشروع “الإفادة من الأضاحي”
26/07/2021   6:33 م

شاهد.. استخدام الثلج الجاف لأول مرة في تجميد الذبائح بمشروع “الإفادة من الأضاحي”

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كشف مشروع المملكة للإفادة من الهدى والأضاحي، عن تجربة ‏جديدة تم استخدامها هذا العام 1442هـ، ساهمت في سرعة تجميد ‏اللحوم بالمقارنة بالطرق التي تم استخدامها في السنوات السابقة. ‏

وأوضح نائب المشرف العام للعمليات بالمشروع، المهندس ‏سراج فيلالي، أن تجميد الأضاحي تم هذا العام باستخدام الثلج ‏الجاف، والذي ساعد على تجميد الذبائح خلال فترة زمنية قصيرة ‏لا تتجاوز 45 دقيقة، إذ تصل درجة حرارة الذبيحة إلى (– 20) ‏درجة مئوية.‏

وأشار فيلالي إلى أن الخامات المستخدمة في عملية التغليف ‏والتعبئة مصنوعة من مواد تتوافق مع معايير منظمة الغذاء ‏والدواء، إذ تتحمل درجة الحرارة المنخفضة، وتحافظ في نفس ‏الوقت على درجة الحرارة لفترة أطول. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أنه كان يوجد معاناة في السابق عند نقل اللحوم من ‏خلال سيارات الجمعيات إلى الأسر المستفيدة البعيدة عن مدينة ‏مكة، لكن التقنية الجديدة أعطت مساحة من الوقت لوصول أكبر ‏كمية من اللحوم إلى أكبر شريحة من المستفيدين.‏

شاهد.. استخدام الثلج الجاف لأول مرة في تجميد الذبائح بمشروع “الإفادة من الأضاحي”

أخبار محلية
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