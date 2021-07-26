شاهد.. استخدام الثلج الجاف لأول مرة في تجميد الذبائح بمشروع “الإفادة من الأضاحي”

كشف مشروع المملكة للإفادة من الهدى والأضاحي، عن تجربة جديدة تم استخدامها هذا العام 1442هـ، ساهمت في سرعة تجميد اللحوم بالمقارنة بالطرق التي تم استخدامها في السنوات السابقة.
وأوضح نائب المشرف العام للعمليات بالمشروع، المهندس سراج فيلالي، أن تجميد الأضاحي تم هذا العام باستخدام الثلج الجاف، والذي ساعد على تجميد الذبائح خلال فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز 45 دقيقة، إذ تصل درجة حرارة الذبيحة إلى (– 20) درجة مئوية.
وأشار فيلالي إلى أن الخامات المستخدمة في عملية التغليف والتعبئة مصنوعة من مواد تتوافق مع معايير منظمة الغذاء والدواء، إذ تتحمل درجة الحرارة المنخفضة، وتحافظ في نفس الوقت على درجة الحرارة لفترة أطول. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أنه كان يوجد معاناة في السابق عند نقل اللحوم من خلال سيارات الجمعيات إلى الأسر المستفيدة البعيدة عن مدينة مكة، لكن التقنية الجديدة أعطت مساحة من الوقت لوصول أكبر كمية من اللحوم إلى أكبر شريحة من المستفيدين.
لأول مرة؛ الثلج الجاف يستخدم لتجميد الذبائح في مشروع #المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي. #التواصل_الحكومي pic.twitter.com/hV90ysbPzU
— التواصل الحكومي (@CGCSaudi) July 26, 2021