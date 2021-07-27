مختص في الأمن السيبراني يُعلق على تسريب بيانات مليارات الأشخاص عبر “كلوب هاوس”

علّق المختص في الأمن السيبراني فهد الدوسري على تسريب بيانات 3.8 مليار شخص عبر تطبيق “كلوب هاس”.
وقال الدوسري خلال لقائه مع قناة “الإخبارية”، إن منصة “كلوب هاوس” أثارت شغف المخترقين لأنها تحد لهم حيث إنه لا يستطيع أي أحد الدخول للمنصة إلا بدعوة من شخص موجود فيها، مبيناً أن الهاكر استخدم أداة لتطوير المنصات كالتي يستخدمها “كلوب هاوس”.
وأضاف أن الهاكر اكتشف ثغرة في الأداة واستطاع من خلالها سرقة الدردشة الصوتية المؤرشفة في تطبيق “كلوب هاوس”، لافتاً إلى أن الأخير عمل على أرشفة الأصوات لاستخدامها لاحقاً.وفق “أخبار 24”.
وتابع أن “كلوب هاوس” احتفظ بالمحادثات الصوتية التي تمت داخل التطبيق وبإمكان المخترق الحصول عليها، وبيعها واستخدامها في أشياء أخرى تضر بالشخص نفسه مثل دبلجة الصوت عبر تطبيقات معينة.
وكان خبير أمني سويسري قد كشف في وقت سابق عن أن قاعدة بيانات هواتف مستخدمي تطبيق كلوب هاوس معروضة للبيع في “الدارك ويب”، لافتاً إلى أن القاعدة تحتوي على 3.8 مليار رقم هاتف.
فيديو | مستشار في الأمن السيبراني والتحقيق الجنائي الرقمي لـ #عين_الخامسة: #كلوب_هاوس يحتفظ بالمحادثات الصوتية التي تمت داخل التطبيق.. وبإمكان المخترق بيع الصوت واستخدامه في مآرب أخرى#الإخبارية pic.twitter.com/l04Q4VWL8s
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 26, 2021