شاهد.. آراء المواطنين في إلزام المطاعم بتوفير وجبات خالية من مسببات الحساسية

اجتمعت آراء المواطنين والمواطنات حول إلزام المطاعم بتوفير وجبات في قائمة طعام خالية من مسببات الحساسية.
واعتبر مواطنون في تقرير بثته قناة “الإخبارية” أن تلك الخطوة جيدة من أجل الحفاظ على سلامة المجتمع، مشيرين إلى أن هناك الكثير من الأشخاص الذين يعانون من حساسية القمح، والسمك وغيرها.
وأضافوا أنه يمكن وضع قائمتين داخل المطعم، الأولى تكون خاصة بالطعام الخالي من مسببات الحساسية، والثانية توضيح لمكونات الطعام المذكور، لافتين إلى أن تطبيق هذا الخطوة سوف يزيد من نسبة إقبال الزبائن على المطعم.وفق “أخبار 24”.
فيديو | #سؤال_اليوم.. ما رأيك بإلزام المطاعم بتوفير وجبات في قائمة الطعام خالية من مسببات الحساسية؟#الإخبارية pic.twitter.com/juLBcuMACA
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) July 26, 2021