74 % منهم إناث.. “الثقافة” تصدر قرارات ابتعاث إضافية لـ149 طالبا وطالبة

أصدرت وزارة الثقافة قرارات ابتعاث إضافية، لـ149 طالباً وطالبة سعوديين، ضمن برنامج الابتعاث الثقافي، لافتة إلى أن نسبة الطلاب بينهم تصل إلى 26% ونسبة الطالبات 74%.
وأوضحت الوزارة أن نسبة الدارسين والدارسات للبكالوريوس الذين سيباشرون دراساتهم العُليا في الفترة القريبة المقبلة بلغت 50%، فيما بلغت نسبة دارسي الماجستير 49%، والدكتوراه 1%.
وأشارت إلى أن تخصصات الدارسين تتوزع بين مختلف المجالات الإبداعية، وتشمل الآداب واللغات واللغويات، والتصميم، والفنون البصرية، والمسرح، والمكتبات، والمتاحف، والموسيقى، وعلم الآثار، وفنون الطهي، وفنون العمارة، وصناعة الأفلام، وتصميم الأزياء.
وأكدت الوزارة حرصها على أن يقدم برنامج الابتعاث الثقافي أفضل البرامج التعليمية في العالم للطلاب والطالبات الذين شملتهم قرارات الابتعاث، حيث سيتوجّهون للدراسة في قائمةً من أهم المعاهد والجامعات العالمية المتخصصة في مجالات الثقافة والفنون.
ومن بين الجامعات المبتعث إليها الطلاب السعوديون؛ جامعة كولومبيا، وجامعة جورج تاون، وكلية بارسونز للتصميم، إلى جانب جامعة كاليفورنيا بيركلي، ومعهد برات في أمريكا، وجامعة ولاية ميشيغان، وجامعة كاليفورنيا الجنوبية، والكلية الملكية للآداب والفنون، والأكاديمية الملكية لفنون الطهي، وجامعة كوين ماري “جامعة لندن”، وجامعة أستراليا الوطنية، وجامعة نيويورك.
وفق “أخبار 24”.