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أخبار المناطق > بنجلاديش: القبض على مسافر حاول تهريب مليون ريال سعودي بلفّها حول جسده
27/07/2021   7:06 م

بنجلاديش: القبض على مسافر حاول تهريب مليون ريال سعودي بلفّها حول جسده

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ألقت الشرطة البنجلاديشية، القبض على رجل في مطار شاه جلال الدولي في العاصمة دكا، بتهمة محاولة تهريب كمية كبيرة من العملات الأجنبية.

وذكرت وسائل إعلام بنجلاديشية، أنه تم ضبط المتهم جهانجير غازي (36 عامًا)، قبل صعوده على رحلة جوية تابعة للخطوط الجوية التركية متجهة إلى إسطنبول، مشيرة إلى أنه عُثر بحوزته على عملات أجنبية لثماني دول، منها 1.1 مليون ريال سعودي.

وأبانت أن المتهم يعمل في تجارة الأقمشة، ونفى في البداية وجود أي عملة أجنبية معه، لكن بتفتيشه عُر على الأموال وقد لفّها بطريقة خاصة حول جسده. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أن جواز سفر المتهم يظهر أنه سافر إلى الخارج 128 مرة على الأقل خلال العامين الماضيين، فيما تم تسليم المتهم إلى سلطات الجمارك بتهمة تهريب العملات.

بنجلاديش: القبض على مسافر حاول تهريب مليون ريال سعودي بلفّها حول جسده

أخبار المناطق
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