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أخبار محلية > السفارة في هولندا توضح اشتراطات دخول السعوديين لدول منطقة “شنغن”
27/07/2021   7:05 م

السفارة في هولندا توضح اشتراطات دخول السعوديين لدول منطقة “شنغن”

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نبّهت السفارة السعودية، المواطنين الراغبين في السفر، إلى تحديث شروط الدخول لدول منطقة “شنغن” ومنها هولندا.

وذكرت أنه في حال كان المسافر يرغب في زيارة أكثر من دولة في منطقة شنغن، فعليه تقديم طلبه لسفارة أو قنصلية دولة شنغن المرتبطة بالغرض الرئيسي من السفر.

وأضافت أنه في حال كان الغرض الرئيسي من السفر هو نفسه لأكثر من دولة، مثل قضاء إجازة، فيجب إرسال طلب التأشيرة إلى سفارة أو قنصلية الدولة التي يخطط المسافر البقاء فيها لفترة أطول.

ونوهت السفارة بالإجراءات الواجب مراعاتها إذا كان المسافر يخطط لقضاء قدر متساو من الوقت في كل دولة من دول شنغن. وفق “أخبار 24”.

ودعت المسافرين إلى إرسال طلب التأشيرة إلى سفارة أو قنصلية البلد الذي يرغبون في زيارته أولاً، مع الحرص على الاحتفاظ بنسخة من المسوغات التي تم تقديمها عند طلب التأشيرة مثل حجز الفندق والتأمين الطبي.

السفارة في هولندا توضح اشتراطات دخول السعوديين لدول منطقة “شنغن”

أخبار محلية
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