بعد تداول صورة لها.. “المفرج” ينفي انضمام امرأة للجهاز الفني للهلال

نفى عضو مجلس إدارة نادي الهلال، فهد المفرج، حقيقة ما تم تداوله بشأن انضمام سيدة للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم.
وأوضح المفرج، أن السيدة التي ظهرت في الصورة المتداولة بمعسكر الفريق في النمسا، هي طبيبة عيون متخصصة في التكنولوجيا المتطورة في النظارات الطبية والطرق الصحيحة، مشيراً وفقا لـ”عكاظ”، إلى أنها تواجدت داخل المعسكر لفحص أعضاء البعثة، وليس لها علاقة بالطاقم التدريبي.
وأبدى تعجبه مما تم تداوله بشأن تلك السيدة، مضيفا أن النادي لن يلتفت لمثل هذه الشائعات التي لا تمثل سوى أصحابها. وفق “أخبار 24”.