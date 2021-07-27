“النيابة العامة” تحقق مع أصحاب حسابات نشروا إعلانات زواج بطريقة تمس كرامة المرأة

فتحت دائرة التحقيق في قضايا الجرائم المعلوماتية بالنيابة العامة تحقيقًا مع أصحاب حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي، امتهنوا نشر إعلانات الزواج بطرق تمسّ كرامة المرأة.
ووجهت النيابة العامة لأصحاب هذه الحسابات تهمة إعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالقيم الدينية والآداب العامة، وذلك على خلفية نشرهم لمحتوى يسيء لرابطة الزوجية التي يصونها الشرع والنظام.
يذكر أن ذلك جاء بعد أن رصد مركز الرصد النيابي عدة حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، عرضت محتوى وصوراً افتراضية وأوصافاً تمس القيم الدينية والآداب العامة. وفق “أخبار 24”.