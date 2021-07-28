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أخبار محلية > عملية لفصل التوأم اليمني “يوسف وياسين” بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية غداً
28/07/2021   10:38 ص

عملية لفصل التوأم اليمني “يوسف وياسين” بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية غداً

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يجري الفريق الطبي، بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني، بالرياض، غدًا (الخميس)، عملية جراحية لفصل توأم طفيلي يمني.

ووصل التوأم اليمني، يوسف وياسين، برفقة والديهما إلى قاعدة الملك سلمان الجوية في الرياض، عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي، بمساندة من قوات تحالف دعم الشرعية، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لاستكمال علاجهما في المملكة.

بدوره أكد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله الربيعة، أن المبادرة تعكس الدور الإنساني الذي تقوم به المملكة تجاه العالم، خاصة في الدول المنكوبة.

وأعرب والد التوأم، ويدعى محمد عبدالرحمن عن شكره لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، على تبنيهما حالة طفليه وما حظي به من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. وفق “أخبار 24”.

وشدد عبد الرحمن على تقديره للعمل الإنساني الذي تقدمه المملكة، وعلى ثقته بالفريق الطبي السعودي؛ نظراً لخبرته الطويلة في هذا المجال.

يذكر أن العملية، هي رقم 50 من سلسلة عمليات فصل التوائم، التي أجراها البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية، والتي شملت 21 دولة حول العالم.

عملية لفصل التوأم اليمني “يوسف وياسين” بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية غداً

أخبار محلية
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