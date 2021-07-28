رائحة كريهة تقود للعثور على جـثة مقيم مصري داخل منزل بعفيف

عثر رجال الأمن بشرطة محافظة عفيف، مساء أمس (الثلاثاء)، على جـثـة مقيم مصري داخل منزل شعبي بأحد أحياء المحافظة.
وذكرت مصادر وفقاً لـ”سبق” أن الجهات الأمنية عثرت على جـثة المـتوفى بعد تلقيها بلاغاً من أحد الجيران يفيد بوجود رائحة كريهة تنبعث من أحد المنازل، ليباشر المختصون من شرطة المحافظة الموقع، وتبين أن المقيم الذي يسكن المنزل توفى منذ أيام وتعفنت جثـتـه.
وأضافت أن التحقيقات الأوّلية أظهرت أن المتـوفى كان يسكن في المنزل وحيداً، وأن وفـاته كانت طبيعية، وتم نقل الجـثمان إلى ثلاجة المـوتى بمستشفى عفيف العام تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.