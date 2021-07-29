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اخبار رياضية > إنهاء مهمة مسؤول ألماني في أولمبياد طوكيو بعد تعليق عنصري ضد متسابق جزائري
29/07/2021   2:10 م

إنهاء مهمة مسؤول ألماني في أولمبياد طوكيو بعد تعليق عنصري ضد متسابق جزائري

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طلب مسؤولو بعثة ألمانيا الأولمبية من المدير الرياضي للاتحاد الألماني للدراجات اليوم الخميس مغادرة ألعاب طوكيو والعودة إلى بلاده بعد أن أظهرته لقطات فيديو وهو يوجه تعليقا عنصريا خلال منافسات ضد الساعة للرجال أمس الأربعاء.

وقالت بعثة ألمانيا في بيان “قرر مسؤولو البعثة في أولمبياد طوكيو إنهاء مهمة باتريك موستر مع فريق الدراجات الألماني وسيعود إلى البلاد”.

وأصدر موستر هذه التعليقات خلال سباق ضد الساعة لتشجيع أحد المتسابقين الألمان.

وصرخ متحمسا في المتسابق الألماني نيكياس آرنت أثناء مطاردته الجزائري عز الدين لعقاب والإريتري إيمانويل جيبرجزابير “عليك بهما .. عليك بسائقي الجمال”.وفق “أخبار 24”.
واعتذر موستر لاحقا عن التعليقات.

واحتل آرنت المركز 19 في سباق ضد الساعة متأخرا بثلاث دقائق و45 ثانية عن السلوفيني بريموش روجليتش الفائز بالذهبية.

إنهاء مهمة مسؤول ألماني في أولمبياد طوكيو بعد تعليق عنصري ضد متسابق جزائري

اخبار رياضية
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