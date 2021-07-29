إعلامي: الهلال قدم عرضًا جديدًا لـ”بيريرا”.. ويضم مدافعاً محلياً خلال أيام

قال الإعلامي والناقد الرياضي، نبيل العبودي، إن نادي الهلال تقدم بعرض جديد لنادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي لضم الجناح البرازيلي، ماتيوس بيريرا، لصفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ونفى “العبودي” صحة الأنباء المتداولة بتقديم الهلال عرضا بـقيمة 15 مليون يورو وأن النادي الإنجليزي طلب 20 مليون يورو مقابل الاستغناء عن خدمات اللاعب.
وأكد خلال استضافته في برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة “24 الرياضية”، أن نادي الهلال قدم عرضًا أقل من 15 مليون يورو، متوقعًا حسم الصفقة قريبًا.وفق “أخبار 24”.
وكشف العبودي أيضا عن أن الهلال يفاضل حاليًا بين مدافعين محليين، وسيعلن خلال الثلاثة أيام المقبلة صفقة انتقال أحدهما لصفوفه.
نبيل العبودي : الهلال رفع عرضه للاعب بيريرا .. وخلال ٣ أيام سيعلن عن صفقة “مدافع” محلي.
الحصاد الرياضي …@Nabeel_A_A pic.twitter.com/pECY455gp6
— برامج قناة 24 الرياضية (@sport_24tv) July 28, 2021