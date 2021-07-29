نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > إعلامي: الهلال قدم عرضًا جديدًا لـ”بيريرا”.. ويضم مدافعاً محلياً خلال أيام
29/07/2021   2:11 م

إعلامي: الهلال قدم عرضًا جديدًا لـ”بيريرا”.. ويضم مدافعاً محلياً خلال أيام

+ = -
1158

قال الإعلامي والناقد الرياضي، نبيل العبودي، إن نادي الهلال تقدم بعرض جديد لنادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي لضم الجناح البرازيلي، ماتيوس بيريرا، لصفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونفى “العبودي” صحة الأنباء المتداولة بتقديم الهلال عرضا بـقيمة 15 مليون يورو وأن النادي الإنجليزي طلب 20 مليون يورو مقابل الاستغناء عن خدمات اللاعب.

وأكد خلال استضافته في برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة “24 الرياضية”، أن نادي الهلال قدم عرضًا أقل من 15 مليون يورو، متوقعًا حسم الصفقة قريبًا.وفق “أخبار 24”.

وكشف العبودي أيضا عن أن الهلال يفاضل حاليًا بين مدافعين محليين، وسيعلن خلال الثلاثة أيام المقبلة صفقة انتقال أحدهما لصفوفه.

إعلامي: الهلال قدم عرضًا جديدًا لـ”بيريرا”.. ويضم مدافعاً محلياً خلال أيام

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885166321.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.