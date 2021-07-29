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أخبار محلية > سلطنة عمان تقرر تقليص مدة إغلاق الأنشطة التجاريّة ومنع الحركة للأفراد والمركبات
29/07/2021   2:01 م

سلطنة عمان تقرر تقليص مدة إغلاق الأنشطة التجاريّة ومنع الحركة للأفراد والمركبات

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أعلنت سلطنة عمان، اليوم (الخميس)، استمرار سريان العمل بقرار إغلاق الأنشطة التجاريّة ومنع الحركة للأفراد والمركبات، حتى إشعار آخر.

وجاء ذلك بقرار من اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، كما شمل القرار تقليص مدة الإغلاق ليكون بين الساعة 10 مساءً حتى 4 صباحًا، ابتداءً من الليلة.

ونبّهت اللجنة بأنها تدرس حاليًا اتخاذ الإجراءات المناسبة المرتبطة بالتحصين بما يضمن الصحة العامة للجميع، من خلال وضع الضوابط اللازمة لدخول الأماكن العامة والاستفادة من الخدمات التي تقدمها مؤسسات ومنشآت القطاعين العام والخاص، وضوابط السفر من السلطنة وإليها وغيرها من الخدمات والأنشطة.

سلطنة عمان تقرر تقليص مدة إغلاق الأنشطة التجاريّة ومنع الحركة للأفراد والمركبات

وفق “أخبار 24”.

سلطنة عمان تقرر تقليص مدة إغلاق الأنشطة التجاريّة ومنع الحركة للأفراد والمركبات

أخبار محلية
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