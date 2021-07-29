تاليسكا: تلقيت عروضاً أخرى من المملكة.. وسألت بيتروس قبل التوقيع لـ”النصر”

قال المحترف البرازيلي في صفوف نادي النصر،تاليسكا، إن مفاوضات النصر بدأت معه بعدما أنهى علاقته مع ناديه الصيني.
وأضاف تاليسكا، خلال حوار نشرته قناة النصر على موقع يوتيوب، أمس (الأربعاء): “تلقيت عروضا عديدة من فرق عديدة سواء من المملكة أو خارجها ولكنني اخترت قميص النصر وسعيد جدًا باختياري واستشرت عائلتي ووالدي قبل التوقيع، كما سألت اللاعب بيتروس وقد أعطاني فكرة أكثر من رائعة عن النادي، عائلتي شاركتني الاختيار لأن هذا كان اختيارا مهما جدًا في مسيرتي الكروية”.
وأشاد المحترف البرازيلي في صفوف النصر بمعسكر فريقه في بلغاريا، قائلاً: “المعسكر مهم جدًا فالمدرب مانو مينيز يجهز الفريق لياقيًا وتكتيكيًا ويقوم بعمل مهم جدًا لتقريب المجموعة من بعضها البعض وستكون نتائج المعسكر في الفترة القادمة إيجابية، الأجواء رائعة وكانت بيئة نظيفة وهذا سهّل علي تأقلمي السريع مع المجموعة وهذا ما جعلني أكون قريبًا من اللاعبين وأمزح معهم وأحاول تعلم بعض الكلمات العربية منهم مثل حبيبي والسلام عليكم.. أنا سعيد وتعلمت كلمات أخرى مثل كيف حالك أشكر زملائي وأنا سعيد جدًا معهم”. وفق “أخبار 24”.
وأتم اللاعب تصريحاته بالإشادة بالمدير الفني لفريقه، مانو مينيز، قائلاً: “عرفته في المعسكر، وتحدثت معه قبل قدومي عبر الفيديو، هو رجل ممتاز ومحترف في تعامله ويعطي كل لاعب حقه، مدرب يساعد اللاعبين كثيرًا ويشرح بشكل جيد وأفكاره واضحة ويحب أن يعطي لاعبيه الحرية للعب كرة القدم وهذا مهم جدًا للاعب وكذلك باقي الجهاز الفني وأهنئهم على عملهم المميز”.