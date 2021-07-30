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30/07/2021   12:32 م

استشاري يحذر مرضى السكري من الانسياق وراء إعلانات الكريمات السحرية

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نصح استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور توفيق خوجة، مرضى السكري بعدم الانسياق وراء الدعاية والإعلانات التي تروّج لكريمات سحرية يزعم مروجوها بأنها تحمي من مضاعفات السكري والوصول لحالة البتر.  

وأوضح خوجة، أن أي تصرف عشوائي باستخدام كريمات أو تركيبات عشبية قد يتسبب في مخاطر ومضاعفات، مشيراً إلى أن كل ما يروج عن منع تلك الكريمات من الوصول إلى البتر لا يستند إلى براهين.  

ولفت وفقاً لـ”سبق”، إلى أن مرضى السكري الذين يعانون من الأقدام السكرية يخضعون إلى خطة علاجية لها أدوات بعينها، موضحاً أن صعوبة وقف الإصابة بالاعتلال العصبي المحيطي قد تجعل قرار البتر ضرورياً.  

ونوه إلى أن الإدارة العلمية الحديثة لمرض السكري ساهمت في تقليل عمليات بتر الأطراف السفلية إلى قرابة النصف، داعياً إلى ضرورة فحص القدم بالكامل بشكل يومي. 

استشاري يحذر مرضى السكري من الانسياق وراء إعلانات الكريمات السحرية

طب وتداوي
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