أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري، حكم مَن شك في صلاته وأعادها خلال الحج، ومدى تأثيرها على صحة تأديته الفريضة.
وقال الشثري خلال إحدى حلقات برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن ما جرى في هذه الحالة لا يؤثر على صحة الحج، ولكن الخطأ هو مخالفة الشرع بإعادة الصلاة.
ولفت إلى أن إعادة الصلوات من الأمور المحرّمة شرعاً وعلى مَن يقوم بذلك التوقف عنه، مشيراً إلى أن العبادات ليست من الأذهان ولكن يتم اتّباع سنة النبي محمد ﷺ فيها. وفق “أخبار 24”.
حكم من شك في صلاته خلال الحج ثم أكملها فهل هذا يؤثر على الحج؟.. الشيخ د. سعد الشثري
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— قناة الرسالة (@alresalahnet) July 29, 2021