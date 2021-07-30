شاهد.. آراء المواطنين والمواطنات في أسباب إدمان الأطفال للأجهزة الإلكترونية

حمّل مواطنون ومواطنات، الأسر مسؤولية إدمان أطفالهم للأجهزة الإلكترونية في ظل الانشغال عنهم، وشراء الجوالات لهم لإرضائهم.
ونصح عدد من المواطنين في تقرير لقناة “الإخبارية”، بإيجاد بدائل للأطفال خلال الإجازات مثل الذهاب بهم إلى النوادي الرياضية والملاعب والمراكز الصيفية.
ولفتوا إلى أن إدمان تلك الأجهزة يعد أمراً خطيراً على الأطفال؛ كونه يتسبب في إصابتهم بفرط حركة، إلى جانب العديد من الأمراض السلوكية الأخرى. وفق “أخبار 24”.
فيديو | #سؤال_اليوم.. ما أسباب إدمان الأطفال على الأجهزة الإلكترونية؟ #الإخبارية pic.twitter.com/Aqnut7h33O
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 29, 2021