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أخبار محلية > الأحد المقبل.. قرار إلغاء اشتراط طباعة التسعيرة على عبوات الأدوية يدخل حيز التنفيذ
30/07/2021   5:14 م

الأحد المقبل.. قرار إلغاء اشتراط طباعة التسعيرة على عبوات الأدوية يدخل حيز التنفيذ

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يدخل قرار الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالسماح لوكلاء وشركات ومصانع الأدوية والمستحضرات الصيدلية، بعدم طباعة الأسعار‏ ورقم التسجيل على المستحضرات الصيدلية والعشبية، حيز التنفيذ، بدءًا من الأحد المقبل، 22 ذي الحجة 1442هـ، الموافق 1 أغسطس 2021.

وكانت الهيئة قد أعلنت، في وقت سابق، السماح بعدم طباعة التسعيرة على العبوات الخارجية للأدوية، مؤكدة أن ذلك سيكون بشكل اختياري وليس إلزاميا على الشركات.

ونص القرار على الاكتفاء بإضافة الترميز (‏الرقم ثنائي الأبعاد) ‏على عبوات المستحضرات، ‏المتضمن كل معلومات ‏التسجيل الخاصة بها، والمعتمدة ‏من الهيئة، لتسهيل قراءتها عبر تطبيق “طمني”. وفق “أخبار 24”.

الأحد المقبل.. قرار إلغاء اشتراط طباعة التسعيرة على عبوات الأدوية يدخل حيز التنفيذ

أخبار محلية
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