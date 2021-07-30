زار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أمس (الخميس)، جامع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز، بمدينة سراييفو بالبوسنة والهرسك.
ووجه آل الشيخ عقب الزيارة، بفرش كامل الجامع بالسجاد الفاخر، والذي تبلغ مساحته 4000 م2، كما وجّه بتكثيف البرامج العلمية والدعوية التي تدعو إلى الوسطية والاعتدال، وتعزيز ثقافة التسامح والتعايش السلمي.
رافق الوزير خلال زيارته، سفير المملكة لدى البوسنة والهرسك أسامة الأحمدي، ومدير مركز الملك فهد الثقافي بالبوسنة والهرسك، والوفد السعودي المرافق.
يذكر أن وزير الشؤون الإسلامية يجري حاليًا، زيارة رسمية، لدولة البوسنة والهرسك، زار خلالها عدداً من المعالم الدينية، منها مسجد الغازي خسرو بيك، ومدرسة ومكتبة الغازي خسرو بيك الإسلامية.
وفق “أخبار 24”.