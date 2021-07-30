“الصحة العالمية”: موجة رابعة لكورونا تضرب 15 دولة.. والمتحور دلتا قد يصبح “السلالة المهيمنة” بشرق المتوسط

حذّرت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الجمعة)، من موجة وبائية رابعة لفيروس كورونا تضرب 15 دولة موزعة على المغرب العربي والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، تزامناً مع ارتفاع أعداد الإصابات وانخفاض معدلات التحصين.
وبيّنت المنظمة أنه تم رصد المتحور دلتا في 15 دولة ضمن إقليم شرق المتوسط الذي يشمل 22 دولة، منها المملكة والمغرب والصومال وباكستان، حيث يبلغ إجمالي عدد سكّان الإقليم 680 مليون نسمة تقريباً.
من جانبه، أوضح المدير الإقليمي للمنظمة في الإقليم أحمد المنظري؛ أن غالبية الإصابات الجديدة والحالات المتعافية هي لأشخاص غير محصّنين، محذراً من أن يصبح المتحور دلتا السلالة المهيمنة في الإقليم بسرعة انتشاره. وفق “أخبار 24”.