نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الصحة العالمية”: موجة رابعة لكورونا تضرب 15 دولة.. والمتحور دلتا قد يصبح “السلالة المهيمنة” بشرق المتوسط
30/07/2021   11:23 م

“الصحة العالمية”: موجة رابعة لكورونا تضرب 15 دولة.. والمتحور دلتا قد يصبح “السلالة المهيمنة” بشرق المتوسط

+ = -
781

حذّرت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الجمعة)، من موجة وبائية رابعة لفيروس كورونا تضرب 15 دولة موزعة على المغرب العربي والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، تزامناً مع ارتفاع أعداد الإصابات وانخفاض معدلات التحصين.

وبيّنت المنظمة أنه تم رصد المتحور دلتا في 15 دولة ضمن إقليم شرق المتوسط الذي يشمل 22 دولة، منها المملكة والمغرب والصومال وباكستان، حيث يبلغ إجمالي عدد سكّان الإقليم 680 مليون نسمة تقريباً.

من جانبه، أوضح المدير الإقليمي للمنظمة في الإقليم أحمد المنظري؛ أن غالبية الإصابات الجديدة والحالات المتعافية هي لأشخاص غير محصّنين، محذراً من أن يصبح المتحور دلتا السلالة المهيمنة في الإقليم بسرعة انتشاره. وفق “أخبار 24”.

“الصحة العالمية”: موجة رابعة لكورونا تضرب 15 دولة.. والمتحور دلتا قد يصبح “السلالة المهيمنة” بشرق المتوسط

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885166569.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.