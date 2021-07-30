يغفل الكثير عنه.. الشيخ الخثلان يوضح موضعاً يستجاب فيه الدعاء

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الخثلان، موضعاً يُستجاب فيه الدعاء يغفل عنه الكثير من الناس.
وقال، خلال لقاء له في قناة الرسالة، إن بعض أهل العلم استقروا على أن أحد مواضع استجابة الدعاء هو دعاء الله عند رؤية نعمة معينة عند المسلم.
وأرجع الخثلان ذلك إلى دعاء زكريا عليه السلام بأن يهب له الله ذرية طيبة بعدما رأى خيرًا كثيرًا عند السيدة مريم عليها السلام، وذلك في قول الله تعالى “هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء”. وفق “أخبار 24”.
☀️ موضع يُستجاب فيه #الدعاء يغفل عنه كثير من الناس.#سعد_الخثلان #درس_الخثلان #فتاوى https://t.co/ccbuusxj4l pic.twitter.com/zXyhLWx5UP
— منارات الهدى (@MnaratAlhuda) July 30, 2021