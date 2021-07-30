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أخبار محلية > حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ السبت في المملكة
30/07/2021   11:22 م

حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ السبت في المملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (السبت).

وأوضح المركز أن هناك فرصة لاستمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على مناطق جازان، وعسير، والباحة، تمتد إلى أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ويستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية تمتد حتى منطقة نجران. وفق “أخبار 24”.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 47 درجة مئوية في الأحساء، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 13 درجة مئوية في السودة.

حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ السبت في المملكة

أخبار محلية
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