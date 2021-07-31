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أخبار محلية > بعد 26 عامًا.. عائلة سعودية تتواصل مع راعٍ عراقي ‏كان ‏يعمل لدى والدهم
31/07/2021   4:50 م

بعد 26 عامًا.. عائلة سعودية تتواصل مع راعٍ عراقي ‏كان ‏يعمل لدى والدهم

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روى مواطن عراقي قصة وفاء عائلة سعودية أرادت إبراء ‏ذمة ‏عائلها الراحل من أي ديون أو أي حقوق عن طريق ‏السعي ‏الحثيث للتواصل بكل من له صلة بوالدهم أثناء حياته.‏

وقال أبو أسامة العراقي، إنه قبل 5 سنوات، تعرف ‏عن ‏طريق الإنترنت على مواطن سعودي من أهل رفحاء يدعى (ط) ‏الشمري، مبينا أن الشمري عندما علم أنه يسكن في مدينة ‏السماوة، ‏طلب منه البحث عن راعٍ عراقي من نفس المدينة ‏كان يعمل لدى والده في رعاية الإبل قبل 26 عاماً.‏

وأوضح أبو أسامة أن هذا الراعي الفقير عاش معهم لسنوات ‏كأحد ‏أفراد الأسرة، عندما كان أبناء المواطن السعودي أطفالاَ صغارًا، حتى أتي ‏اليوم ‏الذي عاد فيه إلى موطنه الأصلي بعد أن أعطاه صاحب الإبل كامل حقوقه.‏

وأبان أن أخبار الراعي انقطعت عن أسرة الشمري،‎ ‎ورحل الأب ‏سالم ‏إلى جوار ربه، لكن أولاده لم ينسوا ذلك العراقي، ‏وراحوا يبحثون عنه دون جدوى، وذلك رغبة منهم في إبراء ‏ذمة والدهم الراحل.‏ وفق “أخبار 24”.

وأضاف أبو أسامة العراقي، أنه بعد عملية بحث استمرت أسبوعين ‏استدل ‏على مكان الراعي، إذ كان فقيراً معدمًا عاطلًا عن ‏العمل، ‏ويسكن مع عياله في غرفه واحدة فقط مبنية من البلوك‎، ‏مبينا أنه أبلغه بقدومه من طرف عائلة الشمري فكاد أن يطير فرحًا، ‏وبسؤاله ‏عن أي حقوق له لدى الوالد أو العائلة، أكد أنه حصل ‏على كل ‏مستحقاته.‏

وتابع: طلب منى الراعي الفقير أن أتصل ب‏سالم ‏الشمري، ليسمع صوته، لكنه فوجئ بردي عليه “لقد توفاه ‏الله”، ‏فجلس مذهولًا، دامع العينين، غير مصدق للخبر، مبينا أنه ‏تمكن من الاتصال بأحد أولاد المرحوم، وكلم الراعي لمدة 3 ‏دقائق.

وذكر أبو أسامة أنه سلم الراعي مبلغ ألف ريال، أرسلها أحد أولاد الشمري بناءً على توصية من والدته.

الراعي

بعد 26 عامًا.. عائلة سعودية تتواصل مع راعٍ عراقي ‏كان ‏يعمل لدى والدهم

أخبار محلية
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