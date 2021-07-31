بعد 26 عامًا.. عائلة سعودية تتواصل مع راعٍ عراقي ‏كان ‏يعمل لدى والدهم

روى مواطن عراقي قصة وفاء عائلة سعودية أرادت إبراء ذمة عائلها الراحل من أي ديون أو أي حقوق عن طريق السعي الحثيث للتواصل بكل من له صلة بوالدهم أثناء حياته.
وقال أبو أسامة العراقي، إنه قبل 5 سنوات، تعرف عن طريق الإنترنت على مواطن سعودي من أهل رفحاء يدعى (ط) الشمري، مبينا أن الشمري عندما علم أنه يسكن في مدينة السماوة، طلب منه البحث عن راعٍ عراقي من نفس المدينة كان يعمل لدى والده في رعاية الإبل قبل 26 عاماً.
وأوضح أبو أسامة أن هذا الراعي الفقير عاش معهم لسنوات كأحد أفراد الأسرة، عندما كان أبناء المواطن السعودي أطفالاَ صغارًا، حتى أتي اليوم الذي عاد فيه إلى موطنه الأصلي بعد أن أعطاه صاحب الإبل كامل حقوقه.
وأبان أن أخبار الراعي انقطعت عن أسرة الشمري، ورحل الأب سالم إلى جوار ربه، لكن أولاده لم ينسوا ذلك العراقي، وراحوا يبحثون عنه دون جدوى، وذلك رغبة منهم في إبراء ذمة والدهم الراحل. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أبو أسامة العراقي، أنه بعد عملية بحث استمرت أسبوعين استدل على مكان الراعي، إذ كان فقيراً معدمًا عاطلًا عن العمل، ويسكن مع عياله في غرفه واحدة فقط مبنية من البلوك، مبينا أنه أبلغه بقدومه من طرف عائلة الشمري فكاد أن يطير فرحًا، وبسؤاله عن أي حقوق له لدى الوالد أو العائلة، أكد أنه حصل على كل مستحقاته.
وتابع: طلب منى الراعي الفقير أن أتصل بسالم الشمري، ليسمع صوته، لكنه فوجئ بردي عليه “لقد توفاه الله”، فجلس مذهولًا، دامع العينين، غير مصدق للخبر، مبينا أنه تمكن من الاتصال بأحد أولاد المرحوم، وكلم الراعي لمدة 3 دقائق.
وذكر أبو أسامة أنه سلم الراعي مبلغ ألف ريال، أرسلها أحد أولاد الشمري بناءً على توصية من والدته.