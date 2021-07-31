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أخبار محلية > المسند: أمطار على جازان وعسير والباحة.. وهذه أقل وأعلى درجات حرارة سجلت فجر اليوم
31/07/2021   4:50 م

المسند: أمطار على جازان وعسير والباحة.. وهذه أقل وأعلى درجات حرارة سجلت فجر اليوم

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توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبدالله المسند، ‏استمرار هطول الأمطار المتفرقة على أجزاء من مناطق‏، جازان وعسير والباحة وجنوبي منطقة مكة. ‏

وأشار المسند إلى احتمالية حدوث نشاط للرياح الغربية والشمالية ‏الغربية، وقد تثير بعض الغبار على أجزاء من ، المدينة ومكة ‏والباحة وعسير ووادي الدواسر.

وأبان أن أقل درجة حرارة ‏صغرى تم تسجيلها اليوم ، كانت 18.9 درجة مئوية، في مدينة ‏أبها وأعلاها 31.1 درجة مئوية في جيزان. ‏وفق “أخبار 24”.

يشار إلى أن مدينة أبها شهدت اليوم (السبت) تعامد الشمس عند ‏الساعة 12:17، وهو التعامد الثاني والأخير في هذا ‏العام 2021، ومن ثم تتحرك الشمس ظاهرياً ناحية الجنوب حتى ‏تتعامد على خط الاستواء في 23 سبتمبر، ثم تتعامد على مدار ‏الجدي في 21 ديسمبر، ثم تعاود الحركة شمالاً.‏

المسند: أمطار على جازان وعسير والباحة.. وهذه أقل وأعلى درجات حرارة سجلت فجر اليوم

أخبار محلية
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