المسند: أمطار على جازان وعسير والباحة.. وهذه أقل وأعلى درجات حرارة سجلت فجر اليوم

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبدالله المسند، استمرار هطول الأمطار المتفرقة على أجزاء من مناطق، جازان وعسير والباحة وجنوبي منطقة مكة.
وأشار المسند إلى احتمالية حدوث نشاط للرياح الغربية والشمالية الغربية، وقد تثير بعض الغبار على أجزاء من ، المدينة ومكة والباحة وعسير ووادي الدواسر.
وأبان أن أقل درجة حرارة صغرى تم تسجيلها اليوم ، كانت 18.9 درجة مئوية، في مدينة أبها وأعلاها 31.1 درجة مئوية في جيزان. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن مدينة أبها شهدت اليوم (السبت) تعامد الشمس عند الساعة 12:17، وهو التعامد الثاني والأخير في هذا العام 2021، ومن ثم تتحرك الشمس ظاهرياً ناحية الجنوب حتى تتعامد على خط الاستواء في 23 سبتمبر، ثم تتعامد على مدار الجدي في 21 ديسمبر، ثم تعاود الحركة شمالاً.