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أخبار محلية > خلال أسبوع .. ضبط أكثر من 12 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
31/07/2021   4:49 م

خلال أسبوع .. ضبط أكثر من 12 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

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أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي ‏أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، عن ضبط 12.6ألف ‏مخالف، منهم (4.1 ألف مخالف لنظام الإقامة، و7.4 ألف ‏مخالف لنظام أمن الحدود، و991 مخالفًا لنظام العمل، وذلك ‏خلال‎ ‎الفترة من 22 إلى 28 يوليو الحالي‎.‎

وكشفت بيانات وزارة الداخلية أن من تم ضبطهم خلال ‏محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ عددهم 266 شخصًا، ‏‏52 % منهم يمنيو الجنسية، و44% إثيوبيو الجنسية، و4% ‏جنسيات أخرى، كما تم ضبط 8 أشخاص لمحاولتهم عبور ‏الحدود إلى خارج المملكة‎.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم ضبط 12 متورطاً في نقل وإيواء ‏مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، فيما‎ ‎بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة ‏‏64.5 ألف وافد ، منهم 53.7 ألف رجل، 10.7 ألف امرأة‎. وفق “أخبار 24”.

وأبانت أنه تم إحالة 48.4 ألف مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية ‏للحصول على وثائق سفر، وإحالة 3.3 ألف مخالف لاستكمال ‏حجوزات سفرهم، وترحيل 5.3 ألف مخالف‎.

وأكدت الوزارة ا أنه يعاقب كل من يسهل دخول مخالفي نظام ‏أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم ‏لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، بعقوبات تصل ‏إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال.‏

خلال أسبوع .. ضبط أكثر من 12 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أخبار محلية
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