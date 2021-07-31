خلال أسبوع .. ضبط أكثر من 12 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، عن ضبط 12.6ألف مخالف، منهم (4.1 ألف مخالف لنظام الإقامة، و7.4 ألف مخالف لنظام أمن الحدود، و991 مخالفًا لنظام العمل، وذلك خلال الفترة من 22 إلى 28 يوليو الحالي.
وكشفت بيانات وزارة الداخلية أن من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ عددهم 266 شخصًا، 52 % منهم يمنيو الجنسية، و44% إثيوبيو الجنسية، و4% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 8 أشخاص لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم ضبط 12 متورطاً في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، فيما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 64.5 ألف وافد ، منهم 53.7 ألف رجل، 10.7 ألف امرأة. وفق “أخبار 24”.
وأبانت أنه تم إحالة 48.4 ألف مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 3.3 ألف مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 5.3 ألف مخالف.
وأكدت الوزارة ا أنه يعاقب كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، بعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال.