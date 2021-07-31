في حادِث مأساوي…سلم متحرك يتسبب في قطع قدم طفل بأحد المجمعات التجارية في الكويت

تسبب سلم متحرك في قطع قدم طفل بأحد المجمعات التجارية في الكويت، بعدما تعلقت قدمه بالسلم، فيما تعرضت والدته لكسر في اليد أثناء محاولة إنقاذه.
وأوضحت صحيفة “الراي” الكويتية، أنه جرى إسعاف الطفل الذي لم يتجاوز عمره الـ4 سنوات ونقله إلى المستشفى على الفور، فيما ظلت قدمه تحت السلم، مبينة أن فريقا فنيا حضر إلى موقع الحادِث وقام بفتح السلم للوصول للقدم المقطوعة ونقلها بالإسعاف إلى المستشفى.
وأشارت إلى أن والدة الطفل تعرضت لكسر يدها أثناء محاولتها إنقاذ ابنها، فيما جرى تسجيل قضية بالواقعة لمعرفة أسبابها وملابساتها. وفق “أخبار 24”.