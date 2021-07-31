نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > في حادِث مأساوي…سلم متحرك يتسبب في قطع قدم طفل بأحد المجمعات التجارية في الكويت
31/07/2021   4:49 م

في حادِث مأساوي…سلم متحرك يتسبب في قطع قدم طفل بأحد المجمعات التجارية في الكويت

+ = -
1093

تسبب سلم متحرك في قطع قدم طفل بأحد المجمعات التجارية في الكويت، بعدما تعلقت قدمه بالسلم، فيما تعرضت والدته لكسر في اليد أثناء محاولة إنقاذه.

وأوضحت صحيفة “الراي” الكويتية، أنه جرى إسعاف الطفل الذي لم يتجاوز عمره الـ4 سنوات ونقله إلى المستشفى على الفور، فيما ظلت قدمه تحت السلم، مبينة أن فريقا فنيا حضر إلى موقع الحادِث وقام بفتح السلم للوصول للقدم المقطوعة ونقلها بالإسعاف إلى المستشفى.

وأشارت إلى أن والدة الطفل تعرضت لكسر يدها أثناء محاولتها إنقاذ ابنها، فيما جرى تسجيل قضية بالواقعة لمعرفة أسبابها وملابساتها. وفق “أخبار 24”.

في حادِث مأساوي…سلم متحرك يتسبب في قطع قدم طفل بأحد المجمعات التجارية في الكويت

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885166675.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.