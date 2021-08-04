نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > وزير المالية يصدر قرارًا بإلغاء رسم الحماية المطبق على القمح
04/08/2021   8:30 م

وزير المالية يصدر قرارًا بإلغاء رسم الحماية المطبق على القمح

+ = -
612

قرر وزير المالية، رئيس هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، محمد الجدعان، إلغاء رسم الحماية المطبق على القمح.

وجاء قرار الوزير بناءً على مذكرة محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والمحضر التنسيقي مع الهيئة العامة للتجارة الخارجية بتعديل فئة الرسوم الجمركية المؤرخ في 11/ 12/ 1442هـ.

يذكر أن مرسومًا ملكيًا، صدر في ربيع الثاني الماضي، سمح لوزير المالية بتعديل فئة الرسوم الجمركية؛ لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية والمنتجات الزراعية المحلية، بحسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية، بعد التنسيق مع هيئة التجارة الخارجية. وفق “أخبار 24”.

وزير المالية يصدر قرارًا بإلغاء رسم الحماية المطبق على القمح

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885167372.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.