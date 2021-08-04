وزير المالية يصدر قرارًا بإلغاء رسم الحماية المطبق على القمح

قرر وزير المالية، رئيس هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، محمد الجدعان، إلغاء رسم الحماية المطبق على القمح.
وجاء قرار الوزير بناءً على مذكرة محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والمحضر التنسيقي مع الهيئة العامة للتجارة الخارجية بتعديل فئة الرسوم الجمركية المؤرخ في 11/ 12/ 1442هـ.
يذكر أن مرسومًا ملكيًا، صدر في ربيع الثاني الماضي، سمح لوزير المالية بتعديل فئة الرسوم الجمركية؛ لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية والمنتجات الزراعية المحلية، بحسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية، بعد التنسيق مع هيئة التجارة الخارجية. وفق “أخبار 24”.