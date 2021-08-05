كشف تركي نجل الفنان خالد سامي، عن آخر تطورات الحالة الصحية لوالده، وما دار بينه وبين الطبيب المعالج له، مبيناً أن نسبة التحسن في حالته ضئيلة.
وقال تركي إنه وفقاً لما أوضحه الطبيب فإن مرور 8 أسابيع على دخول والده في غيبوبة بدون أي تطور فهذا يقلل من نسبة التحسن علمياً، ويجعلها ضئيلة للغاية.
وأضاف أنه لو مر 12 أسبوعاً دون وجود أي تطور في الحالة فستقل نسبة التحسن بشكل أكبر، مشيراً إلى أن أسرة الفنان متعبة نفسياً وذهنياً.
وأشار إلى أنه على الرغم من معرفتهم بصعوبة شفاء والده فإنهم لم يف قدوا الأمل حتى الآن، ومتفائلون بأن تتحسن حالته في القريب العاجل رغم المؤشرات العلمية بصعوبة ذلك. وفق “أخبار 24”.
وكان الفنان خالد سامي قد دخل في غيبوبة؛ إثر تدهور حالته الصحية مطلع شهر يوليو الماضي، وأعلن نجله تركي أن قلبه توقف لمدة 4 دقائق قبل أن يعود للنبض بعد الإنعاش، ويعيش حالة صحية غير مستقرة منذ ذلك الوقت.