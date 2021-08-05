ضبطت الجهات الأمنية بمنطقة عسير، مواطناً لنشره مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي للدعوة إلى استخدام المخدرات.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، أنه إشارة إلى ما تم تداوله في أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو لأحد الأشخاص، تتضمن عبارات تدعو إلى تجربة واستخدام المخدرات، ومعاني تتنافى مع ما يبذل من جهود في مكافحة آفة المخدرات، فقد تمكنت الجهات المختصة من تحديد هويته والقبض عليه.
وأضاف الدباش أن المقبوض عليه مواطن في العقد الرابع من العمر، وأن الاستدلالات الأولية أشارت إلى أنه يعاني اعتلالات نفسية، مؤكداً أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى الجهات المختصة.
وفق “أخبار 24”.