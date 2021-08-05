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أخبار المناطق > مواطن ينجو بأعجوبة من ثعبان سام فاجأه في دورة المياه بجازان
05/08/2021   8:25 ص

مواطن ينجو بأعجوبة من ثعبان سام فاجأه في دورة المياه بجازان

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نجا مواطن بأعجوبة من ثعبان سام فاجأه خلال تواجده في دورة المياه بمحافظة العارضة شرق منطقة جازان؛ حيث شاهده مصادفة قبل أن يتمكن من قتـله.

وأوضح عدد من أهالي قرى جازان وفقاً لـ “سبق”، أن الكثير من السكان يجيدون التعامل مع الثعابين والتخلص منها، لكثرة ظهورها في درجات الحرارة العالية؛ نتيجة الطبيعة الجبلية وكثافة الأشجار.

ولفت الأهالي إلى أن الثعابين مع الأجواء الحارة تحتاج للمياه والرطوبة بشكل متواصل، فتلجأ للأماكن الزراعية ومواقع الصرف الصحي والمنازل، ما جعلها خطراً بات يهدد سلامة الجميع بمن فيهم الأطفال.

مواطن ينجو بأعجوبة من ثعبان سام فاجأه في دورة المياه بجازان

أخبار المناطق
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